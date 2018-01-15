Генпрокуратура заинтересовалась платной раздевалкой в гимназии Екатеринбурга

В гимназии имеется и бесплатный гардероб, но в нём не протолкнуться, в итоге учащимся приходится сдавать свои вещи за деньги. Нетрадиционной коммерцией образовательного заведения уже заинтересовалась городская генпрокуратура.

Генпрокуратура Екатеринбурга проводит проверку в связи с сообщением СМИ о введении платной раздевалки в МАОУ «Гимназия № 37». Он подразумевает индивидцальные шкафчики. закрывающиеся на ключ. Кроме того, будут запрошены документы, которые регулируют порядок оплаты за использование дополнительным гардеробом. По предварительным сведениям, раздевалка для ВИП-школьников возникла около 6-7 лет назад, пояснили в ведомстве.

Стоимость платной раздевалки для воспитанников составляет 150 руб. в месяц для любого учащегося.

Генпрокуратура изучит документы, а кроме этого узнает, имеется ли реальная возможность всем учащимся оставлять свою верхнюю одежду в бесплатной раздевалке. Но, по утверждениям руководства гимназии, никого из родителей платной услугой администрация не обременяет. И даже, беря во внимание данный факт, всем ребятам хватает мест в бесплатных раздевалках.

Ранее этот вопрос обсуждался на местном интернет-форуме.