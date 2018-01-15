Гришин заявил, что был обязан покинуть пост старшего тренера юношеской сборной России

Российский футбольный союз (РФС) прекратил сотрудничество с Гришиным, занимавшим пост старшего тренера юношеской сборной России (игроки 1999 г. р.). Команда Гришина осенью 2017 года не сумела пробиться в элитный раунд чемпионата Европы в своей возрастной категории.
"Не выполнил задачу, тут всё ясно, - заявил Гришин по телефону. - Надо уходить в любом случае, ведь не выполнил тренерскую задачу. По большому счету хочу сказать только спасибо РФС, что дали поработать на таком уровне. Узнал, что такое работа в сборной, понял, что работа в сборной и в клубе – совсем разные вещи. Спасибо за поддержку (Александру) Алаеву, (Андрею) Лексакову, Черчесову Станиславу Саламовичу".
"Все знали, что принял команду за два месяца до начала отбора, команду не я собирал. За два сбора, которые длились 3-4 дня, невозможно было что-то изменить… О дальнейших вариантах пока не задумывался, надо всё переварить. Когда уходишь с работы такой, надо два-три дня успокоиться и понять, в каком направлении двигаться дальше. А так, конечно, готов работать условно и в школе, и в команде. Тренеру надо работать каждый день, это и практика, и самообразование. Сидеть, сложа руки, долго нельзя", - подчеркнул специалист.