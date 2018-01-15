Гришин заявил, что был обязан покинуть пост старшего тренера юношеской сборной России

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский специалист Александр Гришин заявил РИА Новости, что других вариантов, кроме как покинуть пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу, перед ним после невыполнения задачи не стояло.

Российский футбольный союз (РФС) прекратил сотрудничество с Гришиным, занимавшим пост старшего тренера юношеской сборной России (игроки 1999 г. р.). Команда Гришина осенью 2017 года не сумела пробиться в элитный раунд чемпионата Европы в своей возрастной категории.

"Не выполнил задачу, тут всё ясно, - заявил Гришин по телефону. - Надо уходить в любом случае, ведь не выполнил тренерскую задачу. По большому счету хочу сказать только спасибо РФС, что дали поработать на таком уровне. Узнал, что такое работа в сборной, понял, что работа в сборной и в клубе – совсем разные вещи. Спасибо за поддержку (Александру) Алаеву, (Андрею) Лексакову, Черчесову Станиславу Саламовичу".

"Все знали, что принял команду за два месяца до начала отбора, команду не я собирал. За два сбора, которые длились 3-4 дня, невозможно было что-то изменить… О дальнейших вариантах пока не задумывался, надо всё переварить. Когда уходишь с работы такой, надо два-три дня успокоиться и понять, в каком направлении двигаться дальше. А так, конечно, готов работать условно и в школе, и в команде. Тренеру надо работать каждый день, это и практика, и самообразование. Сидеть, сложа руки, долго нельзя", - подчеркнул специалист.