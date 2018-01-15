Испанские власти сделали заявление по Каталонии

Мадрид продолжит прямое управление над регионом, если Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Pais.

Во время выступления в понедельник он признал, что Народная партия допустила ошибок в Каталонии, однако отметил, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.

«Мы, как партия сделали ошибки, мы признаем их, и мы должны сделать из них выводы… Реакция властей привела к благоприятной ситуации для Испании, хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии», — сказал политик.

По словам Рахой, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность.

Но этого не произойдет в случае переизбрания отстраненного главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе через открытые против него уголовные дела в Испании.