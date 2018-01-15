Карякин сыграл вничью с Со в третьем туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в третьем туре престижного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Другие представители России Владимир Крамник, Петр Свидлер и Максим Матлаков также завершили вничью свои партии с Хоу Ифань (Китай), Анишем Гири (Нидерланды) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан) соответственно.

Результаты остальных партий третьего тура:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Вэй И (Китай) – ничья,

Вишванатан Ананд (Индия) - Фабиано Каруана (США) – 1-0,

Гавейн Джонс (Англия) - Башкаран Адхибан (Индия) – 1-0.

После трех туров на счету Гири и Ананда по 2,5 очка, у Карлсена, Мамедьярова и Джонса – 2, Свидлера, Карякина, Крамника и Со – 1,5, Каруаны, Вэй И и Матлакова – 1, Адхибана и Хоу Ифань – 0,5.