КНДР отправит собственных артистов на Олимпиаду в Пхенчхан

Республика Корея и КНДР начали в понедельник переговоры по вопросу визита артистов из КНДР на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.

Отмечается, что на переговорах будут присутствовать высокопоставленные чиновники, уполномоченные сферы культуры и искусства.

Из-за того, что от обеих сторон должны присутствовать чиновники из сферы культуры и искусства, есть шанс, что они обсудят общий музыкальный номер северокорейских и южнокорейских артистов. «Рёнхап» предполагает, что северокорейская сторона будет лоббировать отправку в Пхёнчхан женской группы «Моранбон». Вопрос участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде пока не решен.

Между тем накануне на эту дату Сеул предлагал назначить встречу по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. По их результатам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, включающую уполномоченных властей. КНДР, напомним, до этого уже сообщила о планах отправить в Пхенчхан на Олимпиаду «делегацию высочайшего ранга».