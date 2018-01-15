Криптовалюты резко потеряли в цене

Мировые криптовалюты стремительно дешевеют, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные CoinMarketCap.

По сведениям портала, на 7:52 мск биткоин потерял в цене 2,6%, упав до 13,8 тысяч долларов. Биржи OKEx и Bitfinex зафиксировали падение на 5% и 1,5%, до 13,49 тысяч долларов и 13,6 тысяч долларов соответственно. При этом Coindesk отметил увеличение стоимости биткоина на 0,1% до 13,6 тысяч долларов.

Аналитики утверждают, что следующей психологической отметкой станет уровень в 10 тысяч долларов.

CoinMarketCap также отмечает, что снижение стоимости затронуло и другие популярные криптовалюты. Например, Ethereum подешевел на 2%, до 1,35 тысячи долларов, Ripple — на 4,1%, до 1,86 доллара, Bitcoin Cash — на 4,1%, до 2,55 тысячи долларов.

Из 707,54 млрд долларов, капитализации всего крипторынка, доля биткоина составляет примерно 33%, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.