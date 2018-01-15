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» » «Куда катится этот мир?!»: Шурыгина сообщила, что Малахов защищает Семенова

«Куда катится этот мир?!»: Шурыгина сообщила, что Малахов защищает Семенова


Добавлено: 15 янв 2018 в 20:07, Категория: Политика
«Куда катится этот мир?!»: Шурыгина сообщила, что Малахов защищает Семенова

Девушка оказалась крайне недовольна тем, что Малахов пригласил Семенова в программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В прошедшую среду, 10 января, Семенов покинул колонию по УДО.

Шурыгиной не импонирует тот факт, что Семенову дадут высказаться в прямом эфире. Фотографии со съемок, на которых юноша запечатлен вместе с ведущим передачи Андреем Малаховым и лидером движения «Гражданское право» Павлом Пятницким, появились в его Инстаграм.

Диана Шурыгина, ставшая годом ранее жертвой изнасилования, дала комментарий по поводу участие Сергея Семёнова в телешоу «Прямой эфир».

— Выдавать в массы, что он ни в чём не виноват, идти против решения суда, это подло и низко, я считаю, — сообщила Шурыгина.

Диана Шурыгина не ждала, что Андрей Малахов совместно со всей творческой группой сумеет «опуститься до такого уровня».

Также Диана выделила, что ее история получила широкую огласку. Давайте ребята, насилуйте малолеток, ежели они смогут обосновать вину, то посидите годик, к тому же прославитесь! «Куда катится этот мир?!»

Сергей Семенов получил признание виновным в изнасиловании Шурыгиной зимой позапрошлого года. В конце концов, парень преждевременно вышел на свободу 10 января 2018-ого года. Сам юноша свою вину отрицал и говорил, что секс с Дианой, которой на тот момент было 16 лет, произошел по взаимному согласию. Молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, потом суд изменил срок наказания на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. Эта программа выйдет в эфир уже пятнадцатого января.

Шурыгина поведала, что история об ее изнасиловании получила широкую огласку.



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Добавлено: 15 янв 2018 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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