Россия по-прежнему уважает территориальную целостность Украины после аннексии Крыма.

Пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил: «Наш депутат Константин Затулин эту тему затронул и обратил внимание, что одна из ключевых статей этого договора о взаимном уважении территориальной целостности России и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, в результате которого они стали независимыми и добровольно присоединились к РФ».

Также, он подчеркнул, что Россия не намерена пересматривать Большой договор: «Для меня этот вопрос далеко неактуален. Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, воссоединения Крыма с РФ».