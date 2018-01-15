Летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив лайнер совершил экстренную посадку

В Канаде совершил экстренную посадку самолет Boeing-747, летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив.Решение об экстренной посадке было принято из-за возгорания шасси спустя два часа после вылета.Лайнер приземлился на заснеженной авиабазе канадских ВВС Goose Bay в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Эта база не оборудована для приема и размещения большого количества пассажиров. Пассажиров после посадки попросили не покидать самолет, так как на улице стоял тридцатиградусный мороз.«Сотни удивленных пассажиров были вынуждены оставаться в самолете. На летное поле выходить им было запрещено из-за сильного мороза, достигавшего отметки в минус 30 градусов», - сообщают СМИ.Экипаж попытался устранить неисправность собственными силами, но безуспешно. Поэтому авиакомпания приняла решение отправить за пассажирами резервный борт, который и доставит их в пункт назначения. Пассажирам же пришлось провести на канадской авиабазе около 15 часов.