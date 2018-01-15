Медведев вручит премии заслуженным сотрудникам СМИ

Премьер Д. Медведев вручит в начале рабочей недели премии руководства РФ в области СМИ, присужденные за 2017 год, сказали в пресс-центре Кабмина.

Секретарь главы руководства Наталья Тимакова поведал агентству, что одна из премий традиционно присуждается по предложению руководителя кабмина. По результатам года вручают премии не только лишь отечественным представителям СМИ, однако и иностранным. В этот раз Д. Медведев обозначил посмертно Даниила Дондурея, прежнего основного редактора журнала «Искусство кино» за продвижение гуманистических ценностей в СМИ.

Размер премии руководства РФ в области СМИ составляет 1 млн руб. Церемония была приурочена ко Дню русской печати, который отмечается 13 января. В 2015 г. премии получили 18 репортеров.

— Это честность, объективность и ценность работ номинантов для развития нашего общества, — проинформировал премьер. «За новые творческие форматы телевидения» награжден гендиректор «Телекомпании ПЯТНИЦА» Николай Картозия.

Премию также присудили ведущему известной передачи «В мире животных» Николаю Дроздову, гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, сотрудникам интернет ресурса «Такие дела», среди которых Андрей Лошак, Дмитрий Алешковский, Валерий Панюшкин и Дмитрий Хитаров и другим корреспондентам. Коллектив информационного интернет ресурса «Такие дела» получил премию «За создание нового формата информационного интернет ресурса по поддержке и развитию благотворительности в России».

Журналистка Маргарита Лянге получила премию за ряд публикаций на тему межэтнических отношений.