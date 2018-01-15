Минэкономики Украины сняло санкции с русского поставщика угля

Киев отменил санкции в отношении российской фирмы «Южтранс», которая до их введения поставляла на Украинское государство уголь антрацитной группы. Соответствующий приказ, подписанный 28 декабря, расположен в базе документов министерства. Печатное издание до этого докладывало, что «Южтранс» является одним из крупнейших поставщиков антрацитового угля в Украинское государство, в частности для потребностей энергогенерирующей компании «Донбассэнерго».

Решение о введении финансовых санкций против 18 русских компаний, среди которых «Южтранс», было принято 30 октября прошлого года.

Украинская сторона отменила действие санкций в отношении русской компании «Южтранс».

Отметим, что по последним имеющимся сведениям украинских СМИ, «Южтранс» является одним из крупнейших поставщиков антрацита в государство Украину.

Продержались санкции менее месяца, судя по указу за номером 1583. В итоге украинское руководство было вынуждено заключать договоры на поставки угля из ЮАР и США.

Служба безопасности Украины в 2015-ом году подозревала «Южтранс» в участии в незаконной схеме по вывозу угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Агентство отмечает, что за период с января месяца по октябрь 2017 Украина увеличила ввоз угля в валютном выражении в 1,8 раза в сравнении с подобным периодом 2016 года.