Минобороны РФ сообщило о ликвидации боевиков, атаковавших базу в Сирии

Русская агентура также нашла место сборки и хранения беспилотников.

В Минобороны РФ проинформировали, что террористы базировались рядом с западной границей провинции Идлиб и за ними велось постоянное наблюдение при помощи беспилотников.

Группа террористов 31 декабря обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое русских военных. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников также уничтожен. По объекту, где также хранились эти аппараты, был нанесен очередной удар высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». За платформой боевиков было организовано постоянное наблюдение беспилотными средствами.

Отмечается, что в операции задействованы все силы и средства многоуровневой системы русской военной разведки в Сирии.

Кроме того, в том же районе русской военной разведкой было найдено место, где проводилась окончательная сборка ударных беспилотников самолетного типа.

Напомним, как недавно сообщалось, в Сирии в итоге обстрела русской авиабазы Хмеймим 31 декабря прошедшего года погибли двое российских военнослужащих.