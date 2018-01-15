Минюст подал иск о ликвидации фонда Навального

Фонд «Пятое время года», который занимается обеспечением работы штаба Алексея Навального, направил встречный иск к Минюсту после требования о ликвидации, сказал «Интерфаксу» босс фонда Леонид Волков.

Директором фонда является Леонид Волков.

Юрист Иван Жданов проинформировал, что фонд «Пятое время года» подал иск в суд, в котором попросил признать преступными внеочередные проверки Минюста организации.

Руководитель фонда Леонид Волков обозначил, что Минюст проводил проверку организации с 28 ноября по 22 декабря по требованию прокуратуры. Иск уже зарегистрирован в Гагаринском суде столицы, однако дата его рассмотрения не назначена.

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До этого проверки деятельности фонда столичными органами Минюста не проводились. По его словам, иск стал результатом проверки, которую Минюст провел в ноябре-декабре предыдущего года. Дело рассмотрит Мещанский суд Москвы. До этого требование о проведении проверки выдвинула генпрокуратура. Фонд также заключает контракта об аренде помещений, печати листовок и газет, об аренде оборудования для митингов. После того как ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости, политик призвал приверженцев бойкотировать выборы. Тогда Навальный объявил, что его избирательные штабы станут штабами «забастовки избирателей».

Фонд «Пятое время года» был создан в 2014-ом и в соответствии с данными ЕГРЮЛ занимается поддержкой СМИ. Все перечисляемые штабам пожертвования проходят через этот фонд.