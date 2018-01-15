Мобильные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» приступают к интенсивным манёвренным действиям в рамках масштабных учений РВСН

Ракетные полки ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» приступают к интенсивным манёвренным действиям на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской до Иркутской областей. Стратегические ракетчики выводят мобильные ракетные комплексы на полевые позиции как днём, так и ночью.

В ходе боевой учебы стратегические ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

В ходе учений будут отработаны задачи и вводные, в том числе по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с приданными подразделениями, а также по проведению условного пуска ракет.

В учениях будут задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.