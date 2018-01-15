Морозы в -50 градусов «отменили» занятия в школах на Колыме

Об этом проинформировали в пресс-центре главка МЧС Российской Федерации по региону.

Отмечается, что, невзирая на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

Для школьников Сусуманского района Магаданской области отменили уроки из-за 54-градусного мороза, сказали в областном МЧС.

На Колыме из-за пришедших в регион 50-градусных морозов в понедельник, 15 января, отменили занятия в нескольких школах, передает ТАСС.

Ведомство рекомендовало населению не выезжать за пределы населенных пунктов, не оставлять без присмотра детей.

Cейчас температура воздуха в Сусуманском районе опустилась до -50°C.

Сусуманский район расположен на границе с Якутией.