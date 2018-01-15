Муромская администрация выделит гектар земли для строительства кафедрального собора

Администрация Мурома Владимирской области выделит около гектара земли в центре города для возрождения кафедрального собора, который был разрушен в первой половине XX века. Об этом сообщил в понедельник, 15 января, глава округа Муром Евгений Рычков, пишет ТАСС.

По его словам, земля будет предоставлена Муромской епархии, они и будут вести строительство. Это будет целый комплекс с кафедральным собором и прилегающими зданиями. В настоящее время проводят процедуру выделения земельного участка размером около 1 га под строительство.

Документы по передаче земли будут готовы к лету 2018 года, а закладка первого камня будущего собора состоится уже в июле — августе 2018 года.

Глава Мурома добавил, что строительство храма — это возрождение истории как архитектурной, так и истории религии. К тому же он привлечёт большое число паломников, что будет способствовать развитию туризма в округе.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен в Муроме в XVI веке по распоряжению Ивана Грозного в честь взятия Казани, в нём хранились мощи святых Петра и Февронии, полностью разрушенный большевиками в 30-е годы прошлого века.

В епархии сказали, что округу необходим большой кафедральный собор, который смог бы вместить всех желающих посещать службы, особенно в праздничные дни. Сейчас кафедральным храмом Муромской епархии считается Вознесенский собор, который, по сути, приходской и не рассчитан на весь город.

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