Мы не последние: Воронеж занял 14-е место в рейтинге зарплат

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил приблизительно зарплатный рейтинг регионов России-2017.

Но данные по заработной плате в городах-миллионниках демонстрируют, что основная заслуга в этом принадлежит соседнему Новосибирску, который занял четвертую строчку в рейтинге, после столицы, Санкт-Петербурга и Владивостока. На 1-й позиции - Москва с доходом практически 83 тысячи руб. Значения заработка приведены до вычета подоходного налога, с учетом премий и бонусов за год.

Сибирский федеральный округ, включая Новосибирскую область, оказался на 5 месте в данном рейтинге. А вот менее всего получают волгоградцы — в среднем около 28 тыс. руб. Мы занимаем 5-ю строчку, размещаясь в центре. На 2-й позиции Санкт-Петербург — 55,3 тыс., на третьем — Владивосток — 55 тыс. На решение руководства в данном вопросе полагаются 30,3% работодателей. По данным проекта, в 13,6% компаний Омска не планируется на протяжении ближайшего времени пересматривать заработной платы работников. У каждой 4-ой компании в текущем году пересмотр зарплат предполагается, у большинства он состоится с января месяца по март.