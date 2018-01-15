На авиабазу Эстонии на учения прибыли 12 истребителей США

Вчера в Эстонии на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США для участия в международных учениях.

В пресс-службе Генштаба Сил обороны Эстонии отметили, что истребители прилетели в Эмари с американской авиабазы Толедо, не делая остановок по пути.

Исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений — отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях. При этом на помощь им придут и опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения продлятся до середины марта. Упражнения «воздух-воздух» пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения «воздух-земля» будут проходить на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.