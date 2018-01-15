На Гавайях пояснили неверные сообщения о ракетной угрозе, вызвавшие панику

Вчера на мобильные телефоны всех граждан штата Гавайи пришло следующее предупреждение: «ГАВАЙИ НАХОДЯТСЯ ПОД УДАРОМ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ». Власти штата Гавайи экстренно изменили инструкцию по оповещению населения о необычных ситуациях из-за ложного срабатывания системы. Такое решение было принято после ложного срабатывания системы. Работник службы по чрезвычайным ситуациям утром, сдавая рабочую смену, перепутал кнопки и направил соответственное оповещение, которое получили на мобильные телефоны как рядовые граждане, так и уполномоченные местных теле- и радиокомпаний.

Напомним, с декабря 2014-го на Гавайях практикуют ежемесячные учения по отработке воздушной атаки.

В службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что первопричиной рассылки стала ошибка одного из участников учений: вместо учебной кнопки он надавил реальную, запустившую оповещние населения. Губернатор штата Дэвид Айдж назвал неверное предупреждение результатом халатности одного из ответственных служащих, который ошибся клавишей. Об этом говорится в объявлении, распространенном главой Федеральной комиссии связи США Аджитом Паем.

«Сегодня тот день, который большинство из нас никогда не забудут, — день, когда многие граждане нашего штата подумали, что наши самые ужасающие кошмары могут стать реальностью», — сообщил он. Губернатор штата Дэвид Иге принёс жителям извинения за панику.

Айдж сказал CNN, что ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки. По этом причине там установлена система оповещения о ракетных ударах.

Власти объясняют субботний инцидент человеческой ошибкой.