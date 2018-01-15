Нардеп Розенблат подал против Украины иск в ЕСПЧ

Народный депутат Борислав Розенблат подал в Европейский суд по правам человека иск против Украины

Так, адвокат Розенблата Алексей Шевчук сообщил: «Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины».

По его словам, он также предоставил ответ ЕСПЧ о том, что суд уже получил обращение.

Адвокат добавил, что «там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета».

Шевчук уточнил: «Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы».

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