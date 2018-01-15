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» » Нигерия вызвала посла США после слов Трампа о «странах-гадюшниках»

Нигерия вызвала посла США после слов Трампа о «странах-гадюшниках»


Добавлено: 15 янв 2018 в 21:37, Категория: Новости на сегодня
Нигерия вызвала посла США после слов Трампа о «странах-гадюшниках»

Власти Нигерии в понедельник вызвали посла Соединенных Штатов Стюарта Саймингтона на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках», сообщает местная газета Punch.

По информации издания, американский посол должен встретиться с главой МИД Нигерии Джеффри Ониимой.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а несколько сенаторов из числа противников и сторонников президента рассказали диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.



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Добавлено: 15 янв 2018 в 21:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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