Один из крупнейших алмазов в истории обнаружен в Африке

В африканском Королевстве Лесото найден один из самых крыпных в истории алмазов.

Самородок массой 910 карат был добыт на шахте Летсенг. Об этом сообщила эксплуатирующая рудник южноафриканская компания Gem Diamonds Ltd в пресс-релизе.

На сайте компании отмечается, что самородок обладает весьма высокой степенью прозрачности и окраской, что присуще самым ценным минералам данного типа. О стоимости алмаза пока речи не идет, однако она вполне может превысить 50 миллионов долларов, уточняют в Gem Diamonds.

Найденный в Африке алмаз, по размерам является пятым за всю историю. Больше него лишь «Куллинан» (3 106 каратов), «Наш свет» (1 109 каратов), «Эксельсиор» (995 каратов) и «Звезда Сьерра-Леоне» (968 каратов).