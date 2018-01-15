Оккупированные территории сегодня проснулись под украинские песни

На временно оккупированных территориях Донецкой области сегодня, 15 января, из-за профилактики оборудования для телерадиовещания доступны некоторые украинские радиостанции. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что, в частности, ранним утром можно было легко поймать «Русское радио Украина».

«Дрындырдыр сегодня проводит профилактику с 2 ночи до 12 дня. На радио ловит только „русское радио, Украина“ на частоте 102фм, прием отличный. Думал, меня глючит с утра, когда встал и услышал украинскую песню, а не гимн совка)», — написал местный житель.

Также есть сведения и о доступности других радиостанций. «…слушаю: хороший сигнал > „FM Галичина“ и „русское радио Украина“. Хуже принимает > „Пульс“, и „Українське радіо“. Все в диапазоне 105–108 FM», — добавил другой пользователь.

Профилактика продлится до 12:00.

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