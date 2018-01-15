Олигархи-крысы массово обзаводятся иностранным гражданством

Вслед за главой «Альфа-банка» Фридманом, который попытался заслужить индульгенцию Запада, отказавшись обслуживать российскую оборонку, целый ряд российских олигархов бросился оформлять иностранное подданство в преддверии февральского доклада Минфина США о полном имущественном и финансовом раскладе российских бизнесменов и бизнесменов-политиков, включая офшоры и близость к президенту РФ. Более 700 известных российских представителей «бизнес-элиты» получили гражданство Мальты.

По данным издания «Царьград», только по программе «Гражданство Мальты за инвестиции» из России за последнее время было выведено в общей сложности порядка 700 миллионов евро. Информация об этом опубликована на портале правительства этой страны.

Как сообщает «Российская газета», «сделали ноги» из России совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц с семьей, основатели сети «Спортмастер» Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк, брат экс-министра транспорта России Леонид Левитин. Также в списке – семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes, топ-менеджеры Huawei, Candy-Hoover Group и многие другие.

Рыцари мальтийского ордена крыс далеко не первые, кто приобрел себе второе гражданство, среди наших олигархов. «Друг» президента Геннадий Тимченко в 2013 году стал самым богатым финном, а гражданином Финляндии он стал еще конце 90-ых годов. Олигарх Алишер Усманов, владелец «Коммерсанта» и «Мэйл.ру» в свое время вышел на первую строчку самых богатых людей Британии, там же обитает и Роман Абрамович, который на днях приобрел акции в английской компании Highland Gold Mining, которая добывает золото в России. Тот же Фридман, как и медиаменеджер и бывший член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, давно гражданин Израиля. Даже основатель Русского афонского общества, бывший личный массажист Владимира Путина Константин Голощапов сделался недавно гражданином Хорватии и владельцем роскошного имения на острове Шипан под Дубровником стоимостью минимум €39 млн.

Этот список можно было бы продолжать еще очень и очень долго. При этом практически все они остается гражданами России благодаря второму гражданству. Конституция России не запрещает своим гражданам иметь второй паспорт любого другого государства. Более того, сам термин «второе гражданство» в законах РФ вообще не употребляется. Другими словами, вас никто не заставит отказаться от российского подданства и не лишит каких-либо привилегий.

Наиболее быстро получить второе гражданство можно благодаря специальным инвестиционным программам в ряде стран ЕС. Так австрийский паспорт можно получить за значительный вклад в экономику – чаще всего речь идет о суммах выше 6 млн. евро. При этом государство гарантирует возврат инвестиций, гражданство вместе с инвестором получают члены семьи, а сроки получения документа составляют 1 год.

Стать гражданином Кипра по упрощенной программе можно, инвестировав в экономику страны от 2,5 до 5,5 млн евро. При этом миллионерам дается 5-тилетняя гарантия возврата денег. Минусом является то, что гражданство для остальных членов семьи выдается за отдельную плату. Зато паспорт можно получить всего за 3-4 месяца.

Процесс получения подданства Великобритании едва ли подходит под определение «быстрый». За инвестиции в размере 2 млн фунтов здесь можно получить статус ВНЖ, через 2 года – ПМЖ и только через 5 лет – гражданство.

Второе гражданство Мальты, куда и рванули массово наши олигархи, обойдется в гораздо меньшую сумму – 650 + 150 тыс. евро. Правда, в течение 3-х месяцев вы получите только ПМЖ, а гражданство – за 12-16 месяцев. За выдачу паспортов членам семьи придется платить. Из подводных камней также отметим необходимость поддерживать статус резидента в течение 183 дней в течение первого года. Однако получатель имеет приятный бонус в виде безвизового въезда в США, шенгенскую зону – всего 166 стран мира. Итого, только 730 последних олигархов вывезли из страны и подарили Мальте почти 700 миллионов евро или 47 млрд 749 миллионов рублей. Чтобы было понятно, на все ЖКХ в РФ в этом году, согласно бюджету, запланировано 39 043 миллионов рублей, на здравоохранение – 410 млрд рублей. То есть, только на получение чужих гражданств олигархи из России потратили столько, сколько нужно для того, чтобы починить в два раза больше труб или провести на 10% больше операций, построить и отремонтировать больницы, купить лекарства.

Сколько же всего миллиардов уехало из России, может сказать разве только что ЦРУ.

– отметил ведущий программы «Реальное время» на телевизионном канале «Царьград» Юрий Пронько.

К вопросам Юрия стоит добавить и еще один: неужели все эти люди думают, что для США будет иметь хоть какое-то значение их гражданство? С самого начала этой истории неофициальным требованием было убрать Путина, иначе американцы заберут их деньги, как сделали это с Казахстаном, а то уберут и самих олигархов, как это показательно продемонстрировали с Керимовым. И главным тут будет то, как кавалеры «ордена мальтийских крыс» и иже с ними будут каяться в Вашингтоне, а не сколько паспортов у них рассовано по карманам. Бьют-то, как известно, не по паспорту…

Впрочем, после такого массового исхода в «рыцари оффшора и процента», Госдуме и Совету Федерации стоило бы задуматься о законе о втором гражданстве, а то у нас, с одной стороны, периодически ополченцев, воевавших за русских на Донбассе, Украине выдают, а с другой – «элита» себе мальтийские паспорта покупает оптом.

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