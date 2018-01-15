«Опомнитесь, безумцы»: Поклонская объяснила разницу между телом Ленина и мощами святых

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник упрекнула общественность в искажении смысла слов президента РФ Владимира Путина, сравнившего тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых.

«Использовать и интерпретировать «по-своему» слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», — написала парламентарий.

Поклонская также процитировала патриарха Тихона, который в 1918 году назвал коммунистов «безумцами», а их дело — «сатанинским». «Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и Святым Мощам Божиих Угодников не имеет», — заключила она.

Накануне Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого показали на телеканале «Россия 1», сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией, отметив, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых.

Ранее в понедельник первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников выразил мнение, что, сравнивая тело Ленина с мощами христианских святых, президент Путин сглаживает острые углы вокруг темы с мавзолеем.

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