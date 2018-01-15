Остапенко победила Скьявоне и вышла во второй круг Australian Open

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Латвийка Елена Остапенко пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Остапенко, посеянная на турнире под седьмым номером, в первом круге нанесла поражение итальянке Франческе Скьявоне в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Соперницей латвийской теннисистки во втором круге будет китаянка Дуань Ин-Ин.

Также во второй круг вышла немка Юлия Гергес (12-й номер посева), победившая американку Софию Кенин - 6:4, 6:4. В следующем раунде Гергес сыграет с француженкой Ализе Корне.

Результаты других матчей дня:

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) - Тэйлор Таунсенд (США) - 6:0, 7:5,

Доминика Цибулкова (Словакия, 24) - Кайя Канепи (Эстония) - 2:6, 2:6,

Кики Бертенс (Нидерланды, 30) - Кэтрин Беллис (США) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.