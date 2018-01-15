Службе безопасности Украины (СБУ) стоит проверить, при каких обстоятельствах и с какой целью посещал РФ в 2000-х годах президент страны Пётр Порошенко.

Обращение в СБУ парламентарий собирается подать 15 января.

Также парламентарий указал на потребность выяснить, как часто и с какой целью Порошенко посещал РФ и с кем контактировал.

3-го февраля 2007 г Порошенко, который тогда был депутатом Рады, в аэропорту «Пулково» не пустили на территорию РФ. В случае, ежели они окажутся знакомым, у Куприя не останется сомнений в том, что записка в ФСБ написана рукой украинского лидера.

По утверждению политика, запрос он хочет подать 15 января, а в Верховной раде он будет озвучен в конце рабочей недели, 19 января.

Как стало известно, на мысли о госизмене Порошенко депутата натолкнула публикация грузинских СМИ, которые афишировали объявление президента государства Украины от 2007 года, где, как утверждается, он берет на себя обязательства не заниматься антироссийской деятельностью. В своем опровержении администрация украинского лидера указала на фактические ошибки в документе.

Петр Порошенко 3 февраля далекого 2007-ого пытался въехать в Петербург через аэропорт Пулково, но его не пропустили русские таможенники. При всем этом сам Алексей ранее говорил, что познакомился с будущей супругой только в 2011 г. во Франции, где проходил обучение. В МИД РФ тогда пояснили, что отказ вызван недружественной политикой столицы Украины.