Петр Порошенко никогда не услышит гимн Украины в Крыму, объявил вице-премьер руководства республики Дмитрий Полонский. Такой комментарий президент оставил к видео, на котором дети поют украинский гимн, пишет RT.

Порошенко сказал, что он отлично помнит, как ребята пели государственный гимн страны в Покровске Донецкой области.

Он разъяснил, что его пост связан с 26-летием музыкальной редакции государственного гимна страны. Украинский лидер написал, что данная мелодия «обязательно вернётся» в Крым и Донбасс. «Я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой Российской Федерации как для государства», — предположил Грымчак.

При всем этом вице-премьер объявил, что ему жалко Порошенко, у которого до сих «в ушах звучат гимны», информирует РИА Новости. Зампредседатель руководства РК, министр внутренней политики и информации РК Дмитрий Полонский в ответ выразил сострадание украинскому лидеру.

Напомним, к началу весны минувшего года Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Киев, EC и США отказались признать результаты плебисцита.