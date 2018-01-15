Порошенко: «Я убежден, что гимн Украины будет звучать в Донбассе и Крыму»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре украинский гимн будет звучать и в аннексированном Крыму и в Донбассе.

В честь годовщины музыкальной редакции гимна глава государства на совей странице в соцсети отметил: «Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровском Донецкой области пели Гимн Украины. Такие моменты утверждают в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе».

При этом он напомнил, что сегодня 26 лет музыкальной редакции государственного гимна.