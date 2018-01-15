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Появился список украинских кораблей, захваченных Россией в Крыму


Добавлено: 15 янв 2018 в 11:56, Категория: Украина
Появился список украинских кораблей, захваченных Россией в Крыму

В издании «Крым. Реалии» обнародовали список из 38 кораблей, которые были захвачены Россией в Крыму сразу после его аннексии.

Отмечается, что ранее в Одессу были перебазированы корабли ВМС Украины «Донбасс» и «Кировоград», ракетный катер «Прилуки», танкер «Фастов» и судно размагничивания «Балта». При этом на территории полуострова остались:

1. Подводная лодка «Запорожье»

2. Противолодочный корвет «Тернополь»

3. Противолодочный корвет «Луцк»

4. Противолодочный корвет «Хмельницкий»

5. Ракетный корвет «Приднепровье»

6. Большой разведывательный корабль «Славутич»

7. противодиверсионной катер «Феодосия»

8. Катер-торпедолова «Херсон»

10. Спасательное буксирное судно «Кременец»

11. Рейдовый буксир «Дубно»

12. Большой гидрографический катер «Сквира»

13. Судно-нефтемусоросборщик «МКС-482»

14. Рейдовый катер пр. 1394а «РРКа-603»

15. Плавучий кран «Каланчак»

16. Учебно-тренировочное судно «Большая Александровка».

17. Рейдовый разъездной катер «ЖК-1931»

18. Базовый тральщик «Мариуполь»

19. Ракетный корвет «Кременчуг»

20. Противолодочный корвет «Ужгород»

21. Сухогруз-баржа «Новгород-Северский»

22. Морской катер «Конотоп»

23. Морской водноналивной танкер «Бахмач»

24. Морской оружейный транспорт «Джанкой»

25. Морское водолазное судно «Волиногорськ»

26. Рейдовый катер «РВК -1935»

27. Малый гидрографический катер «МГК-1694»

28. Базовый тральщик «Мелитополь».

29. Рейдовый катер «ЖК-002»

30. Яхта «Гермес»

31. Яхта «Фиолент»

32. Яхта «Лира»

33. Яхта «Антика»

34. Яхта «Спрей»

35. Яхта «Юнона»

36. Большой десантный лодка «Константин Ольшанский»

37. Морской тральщик «Чернигов»

38. Морской тральщик «Черкассы»

В то же время, президент России Владимир Путин заявил, что вся техника находится в «плачевном состоянии» и ее дешевле вернуть, чем утилизировать.



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Добавлено: 15 янв 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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