Протесты в Иране: из-под стражи выпустили 440 участников демонстраций

Власти выпустили из-под стражи 440 арестованных в Тегеране за участие в антиправительственных протестах.

По официальным данным, были арестованы более 1 тыс. протестующих, однако предполагается, что данная цифра превышает 3,7 тыс. Несколько задержанных умерли, находясь под стражей, в связи с чем правозащитники призывают провести независимое расследование.

«Более 440 человек, которые были арестованы за участие в тегеранских беспорядках, были освобождены», — сообщил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.