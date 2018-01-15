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Протесты в Иране: из-под стражи выпустили 440 участников демонстраций


Добавлено: 15 янв 2018 в 20:44, Категория: Украина
Протесты в Иране: из-под стражи выпустили 440 участников демонстраций

Власти выпустили из-под стражи 440 арестованных в Тегеране за участие в антиправительственных протестах.

По официальным данным, были арестованы более 1 тыс. протестующих, однако предполагается, что данная цифра превышает 3,7 тыс. Несколько задержанных умерли, находясь под стражей, в связи с чем правозащитники призывают провести независимое расследование.

«Более 440 человек, которые были арестованы за участие в тегеранских беспорядках, были освобождены», — сообщил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади.



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Добавлено: 15 янв 2018 в 20:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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