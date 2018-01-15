Путин поддержал: в Крыму запустили строительство очередного грандиозного объекта

Между тем, профессионалы севастопольского Союза строителей настаивают на том, что в бухте впрочем ничего нельзя строить, отмечает «Московский комсомолец». Губернатор города уже обсудил этот вопрос с президентом РФ, и Владимир Путин идею поддержал.

Кроме моста через Керченский пролив, в Крыму совсем скоро может быть реализован очередной амбициозный проект: идет речь о строительстве тоннеля под Севастопольской бухтой, который бы соединил две части города.

В советские годы шла речь о строительстве такого тоннеля, однако идею забраковали. Крупнейший инфраструктурный проект смогли возродить после того, как полуостров воссоединился с Россией и начал активно развиваться.

Понятно, что тендер на подготовку технико-экономического обснования выиграла компания «УСК-МОСТ», она также занималась строительством переправы во Владивостоке через пролив Босфор. С компанией уже подписали государственный договор стоимостью около 30 млн. руб. Он подчеркнул, что круг соисполнителей уже определили, работу будут вести в партнерстве с ведущими проектными институтами страны.

Cейчас авторы идеи думают, что именно строить: тоннель либо мост.

Предполагается, что рабочая документация по объекту будет готова уже к августу текущего года, после чего можно будет говорить о стоимости проекта и начале строительных работ. Специалисты работают над четырьмя вариантами транспортного сообщения.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил, что строительство Крымского моста закончат в установленные сроки. Официальное открытие Крымского моста состоится в текущем 2018-ом.