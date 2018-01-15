Радаев стал восьмым губернатором в государстве по упоминаемости в соцмедиа

Как уточняется в сообщении, Воробьев занял 3-ю позицию, на первой руководитель Чечни Рамзан Кадыров, на 2-ой - мэр столицы Сергей Собянин.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вошел в пятерку самых упоминаемых губернаторов в СМИ за 2017 год по версии «Медиалогии». Рамзан Кадыров объявил, что в Чечне нет геев, а ежели и есть, то Канада может забрать их себе.

На 2-ой строчке оказался мэр столицы Сергей Собянин. Также активно продолжали обговаривать в соцмедиа реновацию.

В социальных сетях активно обсуждались рабочие визиты губернатора Московской области Андрея Воробьева в города региона. Более часто про депутата писали после закрытия полигона ТБО «Кучино» по поручению лидера РФ В. Путина, а кроме этого после стрельбы в одной из школ Подмосковья. Также губернатор упоминался в контексте подготовки акции «Посади дерево».

В первую очередь СМИ писали о Полтавченко из-за темы с передачей Исаакиевского храма в введение РПЦ и во время теракта в метро города. На 4-й строчке оказался руководитель Крыма Сергей Аксенов.