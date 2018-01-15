Региональный Минобр напоминает о завершении срока приема заявлений на участие в ЕГЭ

Выпускники школ 2018 года подают объявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Заявку на участие в ЕГЭ — 2018 учащимся необходимо подать до 1 февраля. Тем, кто планирует поступление в университеты в текущем году, стоит успеть зарегистрироваться на ЕГЭ до 1 февраля. Другие предметы сдаются по выбору и нужны сначала тем, кто желает продолжить обучение в институте.

В оповещении необходимо перечислить все предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ: обязательные и предметы по выбору.

«В оповещении можно указать любое количество предметов».

Напомним, что в предыдущем году тюменские выпускники превосходно показали себя на экзамене по русскому языку, средний балл по которому составил более 64,8 балла.

Выпускники средних общеобразовательных школ подают объявление в своем образовательном заведении. Удачно сдать их необходимо, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Ежели для поступления в институт необходимо предъявить результат по этому предмету, необходимо сдать математику профильного уровня. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

Также законом оговорено, что выпускники 2015-го и прошедших лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. В оповещении можно указать любое число предметов.

Для лиц, обучающихся по программам среднего особого образования и в иностранных колледжах понадобиться оригинал справки об освоении либо завершении освоения программы среднего профессионального образования в текущем учебном году.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в 2015-м году состоится с 21 марта по 11 апреля, а основной — с 28 мая по 2 июля.