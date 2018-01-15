РФ усилила контроль на границе из-за вспышки кори в Украине

Из-за вспышки кори в Украине, Россия усилила контроль на совместной границе.

В пресс-службе «Роспотребнадзора» сообщили: «Российские власти усилили санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной».

Также, в ведомстве отмечают, что наиболее серьезная ситуация с заболеваемостью корью возникла в Италии, Румынии, Украине, Германии.

В «Роспотребнадзоре» добавили: «Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций — кори, дифтерии и коклюша».