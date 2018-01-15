Роспотребнадзор: в европейских странах становится хуже ситуация по кори

Роспотребнадзор предупреждает об ухудшении ситуации с корью в Украинском государстве и в ряде остальных стран Европы, об этом сообщается на сайте ведомства. Об этом информирует РИА Новости ссылаясь на объявление, опубликованное ведомством. Об этом сказал Роспотребнадзор ссылаясь на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.

«За период январь-октябрь предыдущего года в государствах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 г.», — говорится в заявлении. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Украинском государстве, а еще в Германии, Италии и Румынии.

В Роспотребнадзоре также добавили, что за 11 месяцев предыдущего года в Украинском государстве было зафиксировано 3,38 тыс. случаев заражения острым инфекционным заболеванием. Более неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1 тыс. 49 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев).

Ведомство призывает жителей учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок.