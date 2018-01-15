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России пора освободить Новороссию


Добавлено: 15 янв 2018 в 08:35, Категория: Политика
России пора освободить Новороссию

На самом деле против освобождения Новороссии нет весомых аргументов. Посмотрите следующий список «доводов» с моими контрдоводами и задумайтесь.

- «Если Россия вмешается, против нее будут введены санкции». Ну, санкции вообще-то уже введены, поэтому Россия могла бы предпринять какие-то действия за «цену», которую платит в любом случае.

- «Если Россия вмешается, начнется война с Западом». Нет, война с Западом не начнется. Они боятся России, и их интересы на Украине не входят в список национальных приоритетов, как входят или, по крайней мере, должны входить в России.

- «Если Россия вмешается, Украина вступит в НАТО». Нет, не вступит. По правилам, НАТО не принимает в свой состав новых членов, если они вовлечены в какой бы то ни было вооруженный конфликт. Но Украина уже присоединяется в НАТО неофициально и продолжает оккупировать Новороссию в том числе и силами НАТО. Россия не должна этого допустить, поскольку так освободить Новороссию будет намного сложнее!

- «Запад перестанет покупать российские газ и нефть». Да, перестанет, но только тогда, когда сможет обходиться без них. Так зачем ждать этого? Прекратите продавать Западу газ и нефть до того, как он будет к этому готов и сможет обходиться без российских природных ресурсов. Экспорт газа и нефти — оружие России, используйте его!

- «Украинский народ не хочет, чтобы Россия вмешивалась». Нет никакого «украинского народа». Есть фашисты на западе страны и есть русские и русскоговорящие украинцы в Новороссии. Фашисты боятся вмешательства России, зная, что в этом случае все совершенные ими преступления будут раскрыты, а Новороссия желает освобождения! Россия не должна идти в западные части — только освободить Новороссию, Малороссию и Приднестровье.

- «Народ Новороссии не поднялся». Поднялся, но Россия не обеспечила достаточно сильной поддержки (пока). Как было с Одессой, Мариуполем, Краматорском? Как сейчас борется Донбасс? Новороссия поднимается. Первыми это делают самые смелые. Но когда со стороны России придет реальная помощь, начнется масштабное восстание и всей остальной Новороссии!

- «Это ловушка, чтобы затянуть Россию в войну». Нет! Ловушка заключается в том, чтобы одурачить Россию и не дать ей вмешаться. Поскольку, если Россия вмешается, киевская нацистская хунта падет, и Россия и Новороссия очень быстро одержат победу. Соответственно, ловушка — напугать Россию, чтобы она осталась в стороне.

- «Россию назовут агрессором». Россию уже называют агрессором. Запад всегда называет Россию агрессором, и что?

- «Российские солдаты будут умирать». Да, к сожалению, будут. Но если сейчас не освободить Новороссию и все земли к востоку от Днепра, потом в Крыму и России погибнет намного больше российских солдат.

- «Русский народ не хочет войны». Никто не хочет войны, но война уже здесь, и единственно правильный выбор — победить! Это прекрасно понимает большинство россиян, и они хотят помочь Новороссии (а вместе с ней и самим себе). Просто посмотрите, как они радовались, когда был освобожден Крым.

Я призываю к войне? Нет, не в прямом смысле. Я думаю, будет очень хорошо, если нацисты в Киеве сдадутся без боя, западная Украина денацифицируется, Новороссия «деоккупируется», бывшая Украина федерализируется и станет нейтральной, а лучше — пророссийской. Но неужели кто-то думает, что все это произойдет мирно и добровольно? Верно, не произойдет. Тогда какая остается альтернатива?

Я призываю к освобождению всей Новороссии, Приднестровья и Малороссии (восток от Днепра) любыми способами. Надеюсь, мирным путем, но если потребуется, силовым. У каждого будет возможность выбрать мирное решение.

«Украинским солдатам» нужно будет предоставить три варианта: присоединиться к армии Новороссии и помочь в освобождении страны от киевской нацистской хунты; сложить оружие и уйти домой; или остаться и быть уничтоженными. Убийцам из националистических батальонов и Правого сектора можно предложить только два варианта — умереть на месте или встретиться лицом к лицу с народом, который они хотели уничтожить. У российских олигархов будет выбор — поддержать Русский Мир/Россию/Новороссию (в этом случае правительство могло бы помочь им и компенсировать часть экономических потерь из-за санкций) или быть осужденными как (экономические) преступники, которыми они на самом деле и являются, по закону. У либеральных предателей также должен быть выбор — раскаяться и поддержать нас или уехать!

Николас Николаидес



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Добавлено: 15 янв 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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