"Ростов-Дон" разгромил "Динамо-Синару" в ЧР по гандболу среди женских команд

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гандболистки "Ростова-Дона" на своей площадке разгромили волгоградский клуб "Динамо-Синара" в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ростове-на-Дону, завершилась победой хозяек со счетом 37:16. Ростовская команда одержала седьмую победу подряд.

В другом матче дня московский "Луч" дома обыграл "Уфу-Алису" - 27:24.

Следующую игру "Ростов-Дон" проведет на выезде 21 января против "Уфы-Алисы", "Динамо-Синара" 19 января примет ижевский "Университет", а "Луч" 24 января встретится со звенигородской "Звездой".