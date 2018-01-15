На автодороге «Южный обход Подольска"в Московской области произошла массовая авария с участием примерно 40 машин. Об этом журналистам рассказал очевидец происшествия.

«Машина попала в отбойник, она начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И все. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные,» — сообщил он.

Остальным водителям довелось объезжать участников аварии.

«На четвертом километре дороги „Южный обход г. Подольск“ в период с 8 до 8:30 утра произошло пять ДТП, в которых участвовали 16 автомобилей. Сейчас уже все последствия аварии устранены, пострадавших нет,» — сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Embedded video for Серьезная авария под Москвой: столкнулось около 40 машин

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