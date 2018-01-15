Северная Корея обвинила США в попытках сорвать разговор Сеула и Пхеньяна

В Северной Корее обвинили Вашингтон в попытках сорвать налаживающийся разговор КНДР с Южной Кореей.

Газета «Нодон синмун» в начале рабочей недели пишет о том, что США предпринимают попытки помешать налаживающимся межкорейским связям. Соответствующий материал размещен в начале рабочей недели газетой «Нодон синмун». По мнению создателей статьи, так Вашингтон делает все возможное для того, чтобы не допустить ослабления санкций и давления в отношении Пхеньяна и нанести удар «по атмосфере примирения».

Северокорейское каждодневное печатное издание «Нодон синмун» отмечает, что планы Вашингтона «разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы» «наносят удар по атмосфере примирения», информирует ТАСС.

Каждодневная газета КНДР «Нодон синмун» информирует, что власти Северной Кореи располагают разными возможностями и в состоянии в определенный момент использовать их в сторону США. При всем этом Вашингтон повторяет, что не собирается ослаблять давление на Пхеньян.