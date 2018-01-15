Скончалась солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

В Лондоне умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает The Irish Times со ссылкой на ее представителя.

О'Риордан было 46 лет, смерть наступила внезапно. Ее причины неизвестны.

В британской столице О'Риордан и ее группа находились для записи новых треков на студии.

Долорес О'Риордан родилась в Республике Ирландия. Она была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, в браке с которым родила троих детей. В 2014 году пара развелась.

Одна из самых известных песен The Cranberries — Zombie, записанная в 1994 году.