Скончался лучший бомбардир в истории «Салавата Юлаева»

Быков отыграл за уфимский хоккейный клуб 15 сезонов.

В столице Башкирии поздним вечером 14 января ушёл из жизни Владимир Быков, лучший бомбардир в истории уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Причина смерти не называется.

Владимир Быков выступал за «юлаевцев» с 1966 по 1979 год. За этот период времени он забросил в целом 342 шайбы.

Быков стал первым Мастером спорта по хоккею в республике Башкортостан.

Причины смерти не сообщаются, а прощание с игроком, как отмечается, состоится 16 января во замке Спорта в Уфе.

ХК «Салават Юлаев» выражает глубокие и истинные сожаления близким и родным выдающегося нападающего.

ХК «Салават Юлаев» выражает глубокие и откровенные сожаления близким и родным выдающегося нападающего, информирует pr-служба. В последнее время задействован в молодежной команде «Толпар».