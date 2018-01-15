Следком России открыл новые дела на украинских военных

В РФ открыли два новых уголовных дела против украинских военных, принимающих участие в зоне АТО в Донбассе.

Сегодня в пресс-службе Следкома РФ сообщили, что уголовные дела открыли против военных ВСУ и Нацгвардии якобы за применение запрещенных средств и методов ведения войны. Так, военных подозревают в обстреле оккупированных Саханки и Донецка.

По версии Следкома РФ, в результате этих действий ранения получили три мирных жителя. Также, в ходе обстрелов якобы пострадали объекты гражданской инфраструктуры.