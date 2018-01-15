СМИ узнали о желании Путина увеличить расходы на здравоохранение и образование

Президент РФ Владимир Путин поручил министерствам и ведомствам просчитать возможность увеличения расходов бюджета на инфраструктуру, здравоохранение и образование после выборов. Как сообщили источники «Ведомостей», программу реформ подготовит председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Участники совещаний и федеральные чиновники сообщили изданию, что просьба была неофициальной. Тем не менее, в настоящее время обсуждаются варианты смягчения бюджетной политики в части сокращения части расходов и увеличении налогов.

Инициативу президента уже поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Собеседники издания также рассказали, что Кудрин предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы на образование и на инфраструктуру на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7%. При этом, средства будут перераспределены за счет сокращения расходов на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. Как утверждают источники «Ведомостей», расходы на оборону затронуты не будут.