Почему эти люди не могут выезжать за границу?

«Мы же сами говорим, что Крым — часть Российской Федерации». Так как туда никто не приедет, — сообщила Собчак. «Так как сберегательный банк оштрафуют, а международные компании попадут под санкции», — объяснила Собчак свою позицию о «неполноценности» крымчан. «Я против этого», — сообщила Собчак в эфире радио «КП». «Так как сберегательный банк оштрафуют», — отмечает телеведущая. По ее мнению, из-за этого полуостров будет нищать, люди будут жить плохо, а бюджетных денежных средств на Крым будет тратиться больше. «Я не желаю русским людям такой судьбы», — сообщила телеведущая.

Кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что граждане Крыма неполноценны по отношению к миру.

Собчак, позиционирующая себя на мартовских президентских выборах 2018 года как «кандидат против всех», также сообщила, что на текущий момент крымчане не являются «частью большой страны и полноценными жителями».

Она сообщила, что Крым принадлежит Украине. Она признала, что ситуацию нереально просто «переменить», без учета мнения крымчан.

Напомним, что Ксения Собчак до этого предлагала устроить в Крыму очередной референдум, результаты которого могли бы принять все стороны конфликта. Это вызвало шквал критики самих крымчан.

«Сейчас граждане Крыма неполноценны по отношению к миру». Статус Крыма вообще-то не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия.

Крым вошел в состав РФ после референдума 2014 года.