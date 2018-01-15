Собчак собрала не менее половины подписей для участия в выборах

Сегодня стала известна реальная дата приезда кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак в Омск.

Pr-служба избирательного штаба Ксении Собчак распространила сообщение о том, что не менее половины необходимых для выдвижения телеведущей подписей уже собрано.

А перед визитом телеведущей в Омск обнародованы данные по количеству подписей, которые уже собрали в РФ за Ксению Собчак.

Ксения Собчак собрала 51 тысячу подписей избирателей из необходимых 100 000 для регистрации в качестве кандидата на выборах президента, которые пройдут 18 марта этого года. В Республике Тыва за телеведущую поставили свои подписи 2650 избирателей, а в Республике Бурятия — 2401.

Наибольшее количество подписей удалось получить в родном городе Собчак — Петербурге (2800).

Больше всего подписей собрано в северной столице - 2800. «Каждый штаб работает исходя из графика».