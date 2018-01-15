Соцсети: В пригороде Луганска младенец погиб страшной смертью

В оккупированном поселке Роскошное, расположенном в пригороде оккупированного Луганска, вчера нашли изуродованный труп шестимесячного младенца.

Местные жители на странице сообщества «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети сообщают: В частном доме, на отопительной трубе, с ожогами обнаружен труп полугодовалой девочки. Царство ей небесное! Кроме того и на трубе и на полу под трубой была кровь. Это как вообще??? Ребенка положили на трубу и оставили там? Что происходит?»

Также, сообщается, что отец погибшего ребенка воевал в рядах боевиков «ЛНР», но в прошлом году погиб. Никаких деталей происшествия пока нет.

Фото: