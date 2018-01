Солистка группы The Cranberries О'Риордан умерла в Лондоне

В Лондоне в возрасте 46 лет скончалась вокалистка группы Cranberries Долорес О'Риордан.

Об этом в понедельник вечером со ссылкой на ее пресс-секретаря сообщает информационный портал TMZ, который специализируется на подробностях о жизни знаменитостей.

В частности, в сообщении говорится, что весь музыкальный коллектив The Cranberries, включая солистку, находился в Лондоне на репетиции. Смерть Долорес О’Риордан представитель назвал неожиданной для всех, но обстоятельств трагедии не привел.

Напомним: Долорес О’Риордан выступала с группой The Cranberries 1990 года. В 90-х годах прошлого века музыкальный коллектив получил международное признание, благодаря песне Zombie. Всего за годы творческой деятельности группа выпустила шесть альбомов и девять синглов.

bye bye Gio. We're off to Ireland ???? pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 января 2018 г.