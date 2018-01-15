Совфед разработает санкции против некоторых членов WADA

Россия может ввести санкции против некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, пишет газета «Известия».

Речь идет о членах WADA, причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее. «Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры», — сказал Климов.

По его словам, сенаторы поставили перед собой данную задачу и в настоящее время решают ее на основе проверенных фактов. Соответствующее решение было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов, отметил Климов.

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В WADA заранее обвинили Россию в употреблении допинга на Олимпиаде в Пхенчхане

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) постановил отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. «Чистые» спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В дизайне одежды российских спортсменов нельзя использовать национальные символы России — флаг, герб и другие элементы, позволяющие идентифицировать национальную принадлежность спортсмена. Кроме того, запрещено нанесение различных вариаций и сочетаний цветов российского флага, образующих триколор.МОК опубликует перечень допущенных к зимней Олимпиаде-2018 российских спортсменов не позднее 28 января.

28 декабря экс-следователь WADA Джек Робертсон заранее обвинил Россию в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Он выразил уверенность, что на Олимпиаде-2018 «чистые» спортсмены снова будут соревноваться с якобы употребляющими допинг россиянами.

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