Стала известна причина ошибочной тревоги на Гавайях

Кроме того, сейчас в случае ошибки фальшивое сообщение о тревоге может быть отменено на протяжении нескольких секунд.

Предпосылкой ошибочной ракетной тревоги на Гавайях стала неспособность властей региона предотвратить такие инциденты с ложными оповещениями.

Граждане Гавайев получили в субботу сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета: людей призвали как можно скорее найти убежище и выделили, что тревога не учебная. Позже власти штата сообщили, что оно было отправлено по ошибке. Он подчеркнул, что доволен тем, что власти взяли на себя ответственность за допущенную ошибку. В Белом доме выражают надежду, что похожих конфузов не менее не случится.

Председатель американской федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Аджит Пай выпустил объявление, в котором назвал инцидент «недопустимым».

Затем гавайские власти проинформировали об изменении протокола оповещения о необычайных ситуациях, информирует USA Today. Но позже Тихоокеанское командование ВС США объявило, что знак отправили по ошибке.